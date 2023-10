Katholische Weltsynode will Missbrauchsopfern durch Geistliche zuhören

Die Weltsynode der römisch-katholischen Kirche hat sich nach drei Wochen Beratungen hinter verschlossenen Türen in Rom erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. In einer am Mittwoch publizierten "Botschaft an das Volk Gottes" heißt es, die Kirche müsse "unbedingt allen zuhören, angefangen bei den Ärmsten," um voranzukommen. Man will vor allem Menschen zuhören, die zu Opfern von Missbrauch durch Geistliche wurden.