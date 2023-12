Mann tötet Frau und die gemeinsamen vier Kinder, weil es "Stimmen befahlen"

Der 33-jährige Klempner war den Angaben nach seit 2017 wegen Depressionen und psychotischem Verhalten in Behandlung. Bladier gab an, dass der Vater nach eigenen Angaben seit 2019 täglich Medikamente einnahm, dies am 24. Dezember aber unterließ.

Die Staatsanwaltschaft gab keinen genauen Zeitpunkt für die Bluttat an. Die Polizei hatte die Leichen am Montagabend in verschiedenen Zimmern des Hauses der Familie in der rund 45 Kilometer östlich von Paris liegenden Stadt Meaux entdeckt. Besorgte Nachbarn hatten die Behörden verständigt.

