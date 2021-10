Staatsanwaltschaft schließt Anklage gegen Baldwin nicht aus

Das Detail ist wichtig, weil Experten seit Tagen darauf hinweisen, dass echte Munition in einer Fake-Waffe vermutlich explodieren und den Schützen verletzen würde. Mit anderen Worten: Baldwin, in dem Glauben, alles sei in Ordnung, bekam eine voll funktionsfähige, scharfe Waffe in die Hand gedrückt. War Fahrlässigkeit der Grund oder gab es andere Motive? Die Frage ist zur Stunde nicht geklärt. Rachel Morrison, Oscar-nominierte Chef-Kamerafrau von Filmen wie „Black Panther”, zeigte sich im Sender CNN erschüttert über das Ausmaß von „Pflichtvergessenheit”.