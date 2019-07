Spektakel: Heute Mondfinsternis, zwei Planeten und die ISS-Station

Ereignis 1: Der Saturn wird so stark angeleuchtet wie selten. So wie es Phasen mit Voll- und Halbmond gibt, gibt es das auch bei Planeten - es ist als sozusagen ein "Voll-Saturn". Er steht damit auch direkt neben dem Vollmond, wenn er von der Erde verfinstert wird. In der Nacht auf Dienstag war der Saturn bereits in voller Schönheit neben dem Mond zu betrachten.

Ereignis 2: Die ISS-Raumstation ist zwar häufiger zu sehen, heute Abends aber wird sie nicht nur nahe des Mondes vorbeiziehen, sondern auch ganze sechs Minuten zu sehen sein. Sie kommt um 23:07 Uhr aus ungefähr südwestlicher Richtung und zieht nach Nordosten. Die ISS wird als sich bewegender Lichtpunkt zu sehen sein.