Nur kurzer "Blutmond" in Wien statt langen Schauspiels

Wolken und ein Gewitter am Himmel über Wien standen am Freitagabend zwischen Hunderten Schaulustigen und der mit einer Dauer von einer Stunde und 43 Minuten längsten Mondfinsternis des Jahrhunderts. Da sich auch der Mars in kosmischen Maßstäben in engerer Nachbarschaft zur Erde befand, harrten viele geduldig am Wiener Cobenzl aus, um bis zum Ende der Totalität aber enttäuscht zu werden.

Zahlreiche Interessierte fanden sich am Rande des Wienerwaldes in Wien-Döbling ein, um dem äußerst seltenen astronomischen Doppelschlag beizuwohnen. Gleich zu drei "Public Viewings" hatte die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) geladen, österreichweit gab es zahlreiche derartige Veranstaltungen. Mit Teleskopen und Kameras rückten Hobbyastronomen und Schaulustige an, um den kupferfarben bis orangerot leuchtenden, verfinsterten Mond zu sehen.