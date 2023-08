Spaniens FKK-Fans kämpfen gegen die Badehose

„Textilinvasion“

Da es an der touristisch lückenlos erschlossenen spanischen Küste Spaniens praktisch keine verlassenen Buchten oder unberührten Sandstrände mehr gibt, wurden die abgelegenen Orte, zu denen sich Naturisten hingezogen fühlten, auch von Besuchern entdeckt, die mit ihrer textilfreien Ideologie nichts am Hut haben. Die „Textilinvasion“, wie die Naturisten die Eindringlinge nennen, gewinnen auch an den von den Nudisten bevorzugten rund 60 Stränden die Oberhand. Segimon Rovira, Präsident des Naturisten-Klubs Katalonien, sorgt sich, dass dies seine Mitglieder demoralisieren würde.

Flugblätter verteilen

Der Klub hat sich mit der sogenannten „FKK-Föderation Kataloniens“ zusammengetan, um die Regionalregierung zum Eingreifen aufzufordern. Sie wünschen sich eine bessere Beschilderung und vor allem öffentlich zugängliche Informationen für Besucher, die diese dazu ermutigen, entweder beim FKK mitzumachen oder sich eben einen anderen Strand zu suchen. Auch Flugblätter sollen an den umstrittenen Stränden verteilt werden.

An jedem Strand legal

An den populärsten FKK-Stränden Kataloniens sollen auch freiwillige Helfer stationiert werden, um den Gästen zu erklären, worum es beim Nacktbaden auch ideologisch geht – und welches Verhalten daher wünschenswert wäre.

„Nudismus ist in Spanien nicht verboten, man kann es eigentlich an jedem Strand praktizieren“, erklärt ein Sprecher, der FKKler: „Aber um die Menschen, die damit nicht umgehen können, nicht zu stören, gehen wir lieber an Strände, die traditionell FKK-Strände sind und an denen die meisten Menschen nackt sind. Wir möchten, dass auch die anderen Menschen das respektieren.“