Am Abend des 23. Mai kam es in einem Seerestaurant am Ufer des Lake Marion im US-Bundesstaat South Carolina zu einem tragischen Unglück. Eine 56-jährige Frau wurde von einem durch starke Windböen erfassten Sonnenschirm getroffen und tödlich verletzt.

Während Abendessen: Frau von Sonnenschirm erschlagen Wie aus einem Bericht der BBC hervorging, aß die US-Amerikanerin Dana Winger gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Terrasse des Lokals "Driftwood Grill" in Summerton zu Abend, als ein starker Windstoß einen großen Sonnenschirm aus der Verankerung riss und die Frau im Kopf- und Halsbereich traf.

Schnittwunde im Kopf- und Halsbereich Laut einer Presserklärung des Büros des Gerichtsmediziners von Clarendon County, die USA Today vorliegt, wurde die Leitstelle gegen 19:40 Uhr alarmiert. "Eine Frau wurde bewusstlos mit einer Schnittwunde im Kopf- und Halsbereich aufgefunden. Der Rettungsdienst befolgte die Vorschriften, konnte sie aber nicht wiederbeleben", heißt es weiter. Die 56-jährige Frau wurde noch am Unfallort für tot erklärt, teilten die Behörden mit.

Autopsie soll genaue Todesursache klären Nach Angaben der Gerichtsmedizin soll am 27. Mai eine Autopsie durchgeführt werden, um die genaue Todesursache zu klären. Das Restaurant erklärte in einer Stellungnahme auf Facebook: "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und Angehörigen der Opfer des tragischen Vorfalls während des plötzlichen Unwetters gestern Abend am Lake Marion." Der Vorfall habe Gäste, Mitarbeiter, Rettungskräfte und alle Beteiligten tief betroffen gemacht.