Beim Versuch, einen Hai an Bord eines Bootes zu holen, wurde ein 17-Jähriger nahe Galveston im US-Bundesstaat Texas von dem Tier gebissen und schwer verletzt.

US-Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Nachmittag des 25. Mai. Gegen 15:15 Uhr informierte das Sheriffbüro von Galveston County die Küstenwache über den Notfall. Laut CBS19 war der Jugendliche gemeinsam mit seinem Vater und einer weiteren Person rund zwei Stunden von der Küste entfernt mit einem Boot unterwegs.

Beim Versuch, einen Haifisch an Bord zu ziehen, wurde der 17-Jährige gebissen und schwer verletzt. Sein Vater reagierte umgehend und legte ihm ein Tourniquet, ein spezielles Abbindesystem, zur Blutstillung an.

Jugendlicher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Wie ABC13 berichtet, geriet das Boot auf der Rückfahrt in Seenot. Daraufhin griff die Küstenwache ein, legte dem Jugendlichen ein weiteres Tourniquet an und brachte die drei Personen sicher an Land zurück. Der 17-Jährige wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei er wach und ansprechbar gewesen.

Weitere Details zum aktuellen Gesundheitszustand, zur Haiart sowie zur Ursache der Seenot sind bislang nicht bekannt.