Die Obdachlose verstarb am 12. Februar im Zuge eines Unfalls mit einem Lkw der städtischen Müllabfuhr. Wochenlang wurde behauptet, dass die 35-Jährige bei einem Zusammenstoß gestorben sei, nun liefert der Gerichtsmediziner eine konkrete Todesursache.

Frau wurde von Müll-Greifer zerquetscht Die Stadt beschrieb den Tod der US-Amerikanerin als "Zusammenstoß" mit dem Lkw. Doch jetzt bestätigte der Gerichtsmediziner von Jefferson County, dass Adams an den Folgen stumpfer Gewalteinwirkung und eines Kompressionstraumas gestorben ist. "Sie ist nicht freiwillig in diesen Lkw gestiegen. Sie wurde mit der Klaue hochgehoben, gequetscht, zusammengedrückt und fallengelassen. Und dann ließen sie sie dort zurück, damit sie sich selbst Hilfe sucht“, sagte Stephanie Rivas, die Anwältin der Familie, gegenüber WSAZ. Untersuchungen zufolge waren zwei Mitarbeiter der Müllabfuhr im Lastwagen.

Lkw-Fahrer leistete keine Hilfe Laut einem Polizeibericht sollen Zeugen beobachtet haben, wie der Lenker des Müll-Lkws ausstieg, sich den zusammengedrückten "Müllhaufen" ansah und wieder in das Fahrzeug einstieg. Adams soll danach aufgestanden, zu einem Geschäft gegangen und im Türrahmen zusammengebrochen sein. Laut Zeugenaussagen hat sie geblutet und war unfähig zu sprechen. Ein Kassierer und ein Kunde verständigten daraufhin die Rettung – die restlichen Mitarbeiter des Geschäfts sollen nicht geholfen oder den Notruf kontaktiert haben.

"Dass sie ihr überhaupt nicht geholfen haben – das macht den größten Teil meiner Wut aus. Er wusste, was er getan und gesehen hatte, und hatte nicht einmal den Anstand, einfach zu helfen“, sagte Sandra Akers, die Schwester des Opfers.