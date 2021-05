Sturz aus Rollstuhl über Rolltreppe: 82-Jährige tot

Eine 82-Jährige ist fünf Tage nach dem Sturz aus ihrem Rollstuhl über eine Rolltreppe im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die Pflegerin hatte sie in einem Einkaufszentrum in Linz zur Treppe geschoben, um mit ihr ins Erdgeschoß zu fahren. Dabei fiel die Seniorin jedoch nach vorne, überschlug sich mehrmals und blieb am Ende der Rolltreppe schwer verletzt liegen. Sie wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, wo sie am 20. Mai verstarb, informierte die Polizei.