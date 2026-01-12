Bittere Pleite eines bekannten See-Restaurants

„Mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe, die wir in unseren beliebten Gleisgarten in Wien gesteckt haben, bringen wir nun auch den Thaler See Garten zum Leben. Unser Ziel ist es, diesen Ort zu einem einladenden Rückzugsort gestalten, der unseren Gästen unvergessliche Momente und Erlebnisse bietet. Von der sorgfältig kuratierten Einrichtung bis hin zu einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm - bei uns steht das Wohl unserer Besucher stets im Mittelpunkt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir sind bestrebt, eine Atmosphäre der Entspannung und des Genusses zu schaffen, in der sich jeder willkommen fühlt und seine Zeit in vollen Zügen genießen kann. Ob Sie sich für einen gemütlichen Kaffee im Café Thaler See, einen erfrischenden Drink an der Bar oder einen erholsamen Aufenthalt in unserem Boutique-Hotel entscheiden - wir möchten sicherstellen, dass jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis wird.



Und weiters heißt es: „Unser Team ist stets bemüht, eine warme und einladende Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Wir hören auf das Feedback unserer Besucher und sind bestrebt, unser Angebot kontinuierlich zu verbessern, um Ihren Aufenthalt bei uns unvergesslich zu machen. Willkommen im Thaler See Garten, wo Ihre Erholung und Zufriedenheit unsere oberste Priorität sind.“

Die Rede ist von der KRAFTMoments KMG GmbH, FN 625166m, mit Sitz in der Thalerseestraße 100, 8051 Thal, Steiermark. Sie hat heute, Montag, einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz gestellt. Das bestätigt Karl Quendler vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Elf Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.