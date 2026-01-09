Bekannter Zulieferer meldet Insolvenz an: Über 300 Dienstnehmer betroffen

Der steirische Zulieferer Wollsdorf Leder meldet Insolvenz an. Die Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH sowie die Holdinggesellschaft Wollsdorf International GmbH haben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Graz eingereicht, wie der KSV1870 am Freitag mitteilte.

Wollsdorf Leder ist insolvent: Über 300 Menschen betroffen

Hintergrund seien "die negativen Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie". Insgesamt sind 365 Dienstnehmer und etwa 660 Gläubiger betroffen.