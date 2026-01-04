Saftige Millionenpleite eines bekannten Immobilienentwicklers

Das Familienunternehmen Da Vinci Group um Erwin und Philipp Spiel schreibt sich auf die Fahnen, dass sie „seit nunmehr über 30 Jahren ein etablierter Immobilienprojektentwickler in Österreich“ sind. „Unser Kerngeschäft ist die Entwicklung von Wohnimmobilien sowohl für unsere Privatkunden als auch für Investoren. Darüber hinaus verfügen wir über langjährige Erfahrung in der Projektierung sowie der Errichtung und Vermarktung von Immobilien. Der geografische Fokus liegt auf dem Großraum Wien sowie Mallorca“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Doch die Geschäfte dürften zuletzt in Teilen nicht so gut verlaufen sein. Denn: Über das Vermögen der Da Vinci Waldgarten GmbH wurde am vergangenen Freitag aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen gehört zu 51 Prozent der Da Vinci Exclusive GmbH, zu 25 Prozent der Prader Projekt GmbH und zu 24 Prozent der Da Vinci Prime GmbH.