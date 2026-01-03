Paragleiter-Unfall am Stuhleck: 29-Jähriger von Windböen erfasst

Ein 29-jähriger Wiener ist am Samstag bei einem Paragleiter-Unfall am Stuhleck in der Steiermark verletzt worden. Der Mann wurde kurz nach dem Start von Windböen erfasst und stürzte ins freie Gelände ab. Die Einsatzkräfte brachten ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

Von Windböen überrascht

Der Freizeitsportler fuhr am Samstagmittag mit der Seilbahn zum Gipfel des Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Von dort aus wollte er mit seinem Paragleiter ins Tal fliegen.