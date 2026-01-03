Steiermark

Paragleiter-Unfall am Stuhleck: 29-Jähriger von Windböen erfasst

Paragleiter
Ein Wiener stürzte am Stuhleck mit seinem Paragleiter ab und wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
03.01.26, 20:33
Ein 29-jähriger Wiener ist am Samstag bei einem Paragleiter-Unfall am Stuhleck in der Steiermark verletzt worden. Der Mann wurde kurz nach dem Start von Windböen erfasst und stürzte ins freie Gelände ab. Die Einsatzkräfte brachten ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

Von Windböen überrascht

Der Freizeitsportler fuhr am Samstagmittag mit der Seilbahn zum Gipfel des Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Von dort aus wollte er mit seinem Paragleiter ins Tal fliegen.

Doch bereits kurz nach dem Start gegen 12.50 Uhr geriet der 29-Jährige in Schwierigkeiten. Plötzlich auftretende Windböen erfassten seinen Gleitschirm und führten zum Absturz im freien Gelände.

Rettungseinsatz am Berg

Alpinpolizei und Pistenrettung waren rasch vor Ort und leisteten medizinische Erstversorgung. Nach dem Transport ins Tal wurde der verletzte Wiener vom Roten Kreuz ins Universitätsklinikum nach Wiener Neustadt gebracht. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die genaue Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

