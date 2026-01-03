Schwerer Forstunfall: 49-Jähriger von Baumstamm getroffen

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal erlitt am Samstagnachmittag bei Forstarbeiten schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr im eigenen Wald des Mannes bei Obdach. Nach dem Unfall musste der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber aus dem steilen Gelände gerettet und ins Krankenhaus geflogen werden.

Gefährliche Situation bei Baumarbeiten

Der 49-Jährige war gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn mit Forstarbeiten beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam.