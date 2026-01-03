Schwerer Forstunfall: 49-Jähriger von Baumstamm getroffen
Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal erlitt am Samstagnachmittag bei Forstarbeiten schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr im eigenen Wald des Mannes bei Obdach. Nach dem Unfall musste der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber aus dem steilen Gelände gerettet und ins Krankenhaus geflogen werden.
Gefährliche Situation bei Baumarbeiten
Der 49-Jährige war gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn mit Forstarbeiten beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Zwischenfall kam.
Der Mann versuchte, einen bereits gefällten und verkeilten Baum mit einer Motorsäge zu bearbeiten. Dabei löste sich der Baumstamm plötzlich und traf den Forstarbeiter mit voller Wucht. Er erlitt eine schwere Verletzung am Bein.
Aufwendige Rettungsaktion
Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich die Rettung besonders herausfordernd. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 17" musste den Verletzten mittels Seil aus dem steilen Waldstück bergen. Anschließend wurde der 49-Jährige ins LKH Murtal nach Judenburg transportiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bei dem Unfall.
Kommentare