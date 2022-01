Skandal um Casting-Show in Holland: Dutzende junge Frauen Opfer

Im Skandal um sexuelle ├ťbergriffe bei der Casting-Show "The Voice of Holland" ist gegen einen Coach mindestens eine Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet worden. Eine junge Kandidatin der Show beschuldigte den prominenten niederl├Ąndischen Rapper Ali B., er habe sie zum Sex gedr├Ąngt und seine Machtposition ausgenutzt. ├ťber den Vorfall berichtete sie im online-Programm "Boos" des ├Âffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA am Donnerstag.

Der Skandal um die Castingshow ist die bisher gr├Â├čte #MeToo-Aff├Ąre in den niederl├Ąndischen Medien. Der Rapper weist die Vorw├╝rfe zur├╝ck.