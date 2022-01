"The Voice"-Skandal: Vorwurf der Übergriffigkeit gegen Linda de Mols Freund

Jeroen Rietbergen bereits in Therapie

Rietbergen zufolge geht es um Geschehnisse, die bereits eine Reihe von Jahren zurückliegen. Er habe damals erkannt, dass er Fehler gemacht habe, und professionelle Hilfe gesucht. Dank einer Therapie habe er sein Verhalten dauerhaft verändert. "Meine Familie ist nun wieder beisammen, so schwierig die Situation für meine Frau auch war und jetzt wieder ist." Der Manager von Linda de Mol (57) ließ laut ANP wissen, sie wolle sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Nur gegen einen der beschuldigten Männer - ebenfalls einen Musiker - wurde laut ANP bisher Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

"The Voice": Erfolgskonzept stammt aus Holland

Das vom niederländischen TV-Produzenten John de Mol entwickelte Casting-Format "The Voice" ging 2010 an den Start, die daran angelehnte deutsche Version "The Voice of Germany" gibt es seit 2011.