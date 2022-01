Linda de Mol bestätigt Trennung: "So viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste"

"Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum. Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste und von denen ich nicht weiß, was wahr ist und was nicht, weil sie anonym sind", erklärt "Traumhochzeit"-Moderatorin Linda de Mol auf ihrer offiziellen Homepage. Gegen Jeroen Rietbergen, den langjährigen Partner der Entertainerin, waren Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens laut geworden.

Linda de Mol trennt sich von Lebensgefährten

Mehrere Frauen werfen dem niederländischen Musiker Rietbergen vermeintlich sexuelles Fehlverhalten während der Zeit bei "The Voice of Holland" vor. Rietbergen trat mit sofortiger Wirkung zurück. Nun hat auch Linda de Mol Konsequenzen gezogen und sich von ihrem Freund getrennt.

"Ich habe jetzt meine Beziehung beendet, Jeroen lebt nicht mehr bei mir. Ich werde zunächst meine Arbeit niederlegen, in der Hoffnung, dem einen Platz geben zu können und ich bitte alle, meine Familie in Ruhe zu lassen. Danke für all eure freundlichen und verständnisvollen Nachrichten, das ist das Einzige, was ein wenig Trost spendet, wenn das Herz gebrochen ist", teilte die niederländische Showmasterin ihren Fans mit.