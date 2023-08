Sightseeing unnötig? Taliban verwehren Frauen Einlass in Nationalpark

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert die Maßnahme scharf. "Die Taliban begnügen sich nicht damit, Mädchen und Frauen Bildung, Arbeit und Freizügigkeit vorzuenthalten, sondern wollen ihnen auch Parks, Sport und jetzt sogar die Natur wegnehmen", sagte Heather Barr, stellvertretende Direktorin für Frauenrechte.

Zuletzt hatten die Taliban, die seit August in Afghanistan wieder an der Macht sind, Frauen den Zugang zu Universitäten und Schönheitssalons verwehrt. Auch in Parks in Kabul ist ihnen der Zutritt bereits untersagt.

➤ Frauen in Afghanistan: "Wir kämpfen, aber niemand hört uns zu"