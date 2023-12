Sex-Skandal im Justizsaal: War ein deutscher Praktikant beteiligt?

Ein gefundenes Fressen

Auch die ultrarechte Journalistin Laura Loomer ermittelt in dem Fall. Angeblich handele es sich um einen Praktikanten aus Deutschland, wie sie herausfand. Was an der ganzen Geschichten letztendlich wahr ist, bleibt noch unklar. Konservative Medien und Politiker stürzen sich in den sozialen Medien auf den Vorfall.

➤ Mehr lesen: "Moms for Liberty": Sex-Skandal bei US-Republikanern