Seit 2014: 63.000 Migranten weltweit tot oder vermisst

In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 63.000 Menschen weltweit auf Migrationsrouten umgekommen oder verschwunden.

Wie der am Dienstag in Genf veröffentlichte Bericht "A Decade of Documenting Migrant Deaths" zeigt, geschahen fast 29.000 dieser Fälle im Mittelmeerraum, gefolgt von Afrika und Asien. Fast 60 Prozent der Toten seien ertrunken, hieß es weiter.