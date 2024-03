Migrantenboot sank vor Lampedusa: Ein vermisstes Kind, 44 Gerettete

Das sieben Meter lange Eisenboot, das am Donnerstag von Sfax in Tunesien abgefahren war, sank plötzlich. Das NGO-Schiff "Mare Go" griff ein und hievte die Migranten an Bord. Später gingen die Geretteten an Bord eines Patrouillenbootes der italienischen Küstenwache. Die Schiffbrüchigen stammen aus Burkina Faso, Guinea, Mali und dem Senegal.