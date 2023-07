Seenotretter beklagen Zuweisung entfernter Häfen durch Italien

Die im Mittelmeer aktiven Seenotrettungsorganisationen SOS Humanity, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam Italia und Emergency haben bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen Italiens Praxis eingereicht, den privaten Rettungsschiffen Häfen zuzuweisen, die weit vom Rettungsgebiet entfernt sind. Auf diese Weise werde das Leben der geretteten Migranten gefährdet, kritisierten die Hilfsorganisationen laut Medienangaben vom Donnerstag.

Nicht vereinbar mit EU-Recht

Die NGOs äußerten "Zweifel" über die Vereinbarkeit dieser Regel mit dem EU-Recht und der Pflicht der EU-Länder zur Rettung von Menschen auf Hoher See aufgrund des internationalen Rechts. Die privaten Seenotretter klagen seit Monaten über die Behinderung ihrer Arbeit durch die neue Strategie der italienischen Rechtsregierung.

Neuerlich für Verärgerung sorgte die Festsetzung des von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee betriebenen Rettungsschiffes "Ocean Viking" im italienischen Hafen Civitavecchia nördlich von Rom. Der Beschluss wurde nach einer siebenstündigen Kontrolle an Bord des Schiffes gefasst, das am Mittwoch 57 im Mittelmeer gerettete Menschen an Land gebracht hatte.

