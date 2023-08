"Schwulenhochzeit": 200 Männer in Nigeria wegen mutmaßlicher Homosexualität verhaftet

Wegen mutmaßlicher Homosexualität hat die Polizei in Nigeria eigenen Angaben zufolge 200 Männer festgenommen. Die Männer hätten am Montag in einem Hotel nahe der Küstenstadt Warri im südlichen Bundesstaat Delta eine "Schwulenhochzeit" abgehalten, sagte der Polizeisprecher des Staats, Bright Edafe, am Dienstag. Die Polizei habe das Hotel gestürmt; die Mehrheit der Männer habe "Frauenkleider" getragen, sagte Edafe.

