Keine Baustellen wegen Mega-Smog in Neu-Delhi

Wegen starker Luftverschmutzung werden in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi Bautätigkeiten zeitweise eingeschränkt. Zudem wurde Schulen geraten, vorerst Online-Unterricht zu geben, wie die zuständige Behörde am Donnerstag mitteilte. Und das Cricket Board teilte mit, dass bei den verbleibenden Spielen der derzeitigen Kricket-Weltmeisterschaft in den Metropolen Neu-Delhi und Mumbai kein Feuerwerk mehr eingesetzt werde, da dieses zusätzlich zum schlimmen Smog beitragen könnte.

Die Feinstaubbelastung in und um die indische Megametropole gehört zu den höchsten der Welt - und im Winter ist sie besonders stark. Sie liegt derzeit um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

➤ Mehr lesen: Fataler Smog: Luftverschmutzung kostet mehr Lebensjahre als Rauchen und Aids