Fataler Smog: Luftverschmutzung kostet mehr Lebensjahre als Rauchen und Aids

Insgesamt ist die Lage in den asiatischen Mega-Cities besonders fatal. Dabei stricht besonders die indonesische Stadt Bandung hervor. Wer dort lebt, stirbt wegen der Folgen des Smogs um sieben Jahre früher. Kaum besser ist die Situation in der Hauptstadt Jakarta: Dort verkürzt das Gift in der Luft das Leben im Schnitt auch fast um sechs Jahre.

In Zentra- und Westafrika entspricht die verkürzte Lebenserwartung laut Studie etwa den "Folgen von Aids und Malaria".

Und in Lateinamerika leben mehr als 600 Millionen Menschen in Regionen, wo die Luftverschmutzung weit über WHO-Niveau liegt. Im Schnitt verlieren Menschen dort fünf Lebensmonate - allerdings gibt es große regionale Unterschiede: In Perus Hauptstadt Lima stirbt man im Schnitt 4,7 Jahre früher.

Chinas Kehrtwende

Deutlich gebessert hat sich die Situation hingegen in China. Jahrelang hatte das Reich der Mitte die höchste Luftverschmutzung aufgewiesen. Vor acht Jahren wurde die Notbremse gezogen und ztum "Krieg gegen die Verschmutzung" ausgerufen - mit deutlich nachweisbaren Effekten. Die Luftverschmutzung in China wurde seit 2013 um 29 Prozent gesenkt. Diese Bemühungen stellen drei Viertel der weltweiten Senkung der Treibhausgase der vergangenen acht Jahre dar.