Schon wieder: Venedigs Altstadt unter Wasser

Schwere Unwetter in ganz Italien

Heftige Niederschläge, Schnee und starker Wind haben in Italien am Wochenende drei Personen das Leben gekostet. Unweit von Florenz fiel ein Motorradfahrer in den Fluss Saterno. Ein Autofahrer wurde unweit von Pordenone in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien getötet, als er mit seinem Wagen auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße fuhr, wie italienische Medien berichteten.

In Neapel wurde ein 62-jähriger Autofahrer von einem Baum erschlagen, der wegen heftiger Sturmböen auf das Fahrzeug fiel.