300 Millionen Menschen von Hochwasser bedroht

Über eine Woche schon dauern die Regenfälle in Zentralafrika an. Der Fluss Oubangui ist über die Ufer getreten. In der Zentralafrikanischen Republik sind fast 30.000 Menschen obdachlos. Ganze Stadtviertel stehen unter Wasser. In der Hauptstadt Bangui gleichen mehrere Viertel mittlerweile Sumpfgebieten.

In Somalia mussten wegen schwerer Überschwemmungen über 180.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Ackerland und Infrastruktur sind zerstört. Auch in Kenia hat es überdurchschnittlich viel geregnet. In Saudi-Arabien sind bei schweren Regenfällen und Überschwemmungen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, im Osten Japans mindestens zehn Menschen.

Fast eine Million Menschen sind im Krisenland Südsudan von schweren Überschwemmungen betroffen. Ernten wurden zerstört, Nutztiere sind gestorben, daher werden etliche Familien noch monatelang auf Hilfe angewiesen sein.