Wie der Klimawandel Hochwasser ändert

Begleiten wir Hydrologen bei ihrer Arbeit: Überall in Europa beobachten sie seit Jahrzehnten die Flüsse. In Österreich sogar seit 1894. Mitarbeiter messen – egal ob in Wien, Linz oder Krems-Stein – Wasserstand und -geschwindigkeit. Daraus wird die Wassermenge pro Sekunde errechnet. „Wir haben den Spitzenwert in jedem Jahr hergenommen und uns angeschaut, wie sich diese Durchflussraten über die Jahrzehnte verändert haben“, erzählt Günter Blöschl.

Das Fazit des Hydrologen vom Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der Technischen Universität ( TU) Wien: In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Hochwasser-Ereignisse verändert.