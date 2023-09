Schock bei Gender Reveal Party: Flieger stürzte ab, Pilot tot

Absturz über den Köpfen der Partygäste

So sah die Menge die werdenden Eltern vor der "Oh Baby"-Deko stehen und dahinter den kleinen Flieger kommen. Während dieser über ihre Köpfe flog, versprühte er ein rosa Pulver - die Farbe, die verrät, dass es ein Mädchen wird. Normalerweise würde an dieser Stelle ein Jubel der anwesenden Partygäste folgen. Doch die Party verkam zu einem Desaster.

Wie auf einem Handyvideo zu sehen ist, versuchte der Pilot anschließend, das Flugzeug anzuheben. Der Pilot dürfte dabei den Palmen am Ende des Gartens, in dem die Party stattfand, ausweichen wollen. Bei dem Ausweichmanöver gab aber der linke Flügel nach. Der Pilot verlor die Kontrolle, was zum Flugzeugabsturz führte.

