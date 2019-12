Rosa oder blau: Gefährliche Baby-Partys in den USA

Doch mit dem Aufstieg der Online-Netzwerke seien die Feiern immer „extremer“ geworden, sagt Carly Gieseler, Professorin für Genderstudien an der City University of New York. Aus „intimen, kleinen Versammlungen“ sei ein „viel größeres Spektakel, eine viel größere Angelegenheit“ geworden - über Youtube und Instagram mit allen geteilt. Der Trend sei so stark, dass von werdenden Eltern inzwischen geradezu erwartet werde, eine solche Feier auszurichten, sagt die Forscherin.

Der Hype ist für einige ein großes Geschäft. Verkauft werden Baseball- oder Golfbälle, die beim Schlag in eine farbige Staubwolke zerstäuben, Ziele, auf die geschossen werden kann, Luftballons, Girlanden, Gebäck. „Es gibt einen riesigen Markt“, sagt Gieseler.