Schiffbrüchiger überlebte drei Monate im Pazifischen Ozean

Ein australischer Segler ist nach drei Monaten im Pazifik lebend gefunden worden, nachdem sein Katamaran in einem Sturm beschädigt wurde. Er überlebte dank rohem Fisch und Regenwasser, wie der australische Sender 9News berichtete.

Tim Shaddock aus Sydney und sein Hund Bella waren im April vom mexikanischen La Paz in See gestochen. Das Ziel: Französisch-Polynesien, eine Inselgruppe mitten im Pazifik, mehr als 6000 Kilometer von der mexikanischen Küste entfernt. Bereits nach wenigen Wochen auf See habe jedoch ein Sturm den Katamaran lahmgelegt.