Schießerei unter Migranten in der bosnischen Stadt Bihac

Mitten im Zentrum der bosnischen Stadt Bihac lieferten sich am Freitagabend zwei Gruppen von Migranten eine Schießerei. Dabei wurden ein Migrant getötet und ein weiterer schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei dem Nachrichtenportal klix.ba am Samstag bestätigte. Die Stadt liegt im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas. Die Migranten stammen vermutlich aus Afghanistan und Pakistan. Die Fahndung nach den Schützen dauerte am Samstag noch an.

Balkanroute

Durch Bosnien verläuft ein Ableger der sogenannten Balkanroute, über die Migranten aus der Türkei nach Westeuropa zu gelangen versuchen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR stecken derzeit etwa 4.000 in dem Balkanland fest. Die meisten warten im Kanton Una-Sana mit der Hauptstadt Bihac auf eine Gelegenheit, um sich über die nahe gelegene "grüne" Grenze ins EU-Land Kroatien durchzuschlagen.