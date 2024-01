Schändung: Nach Sex in Kirche in Deutschland wurde Altar neu gesegnet

Der Altar in der katholischen Kirche in Schechen im Landkreis Rosenheim sei für den Ritus abgeräumt worden, der örtliche Pfarrer habe ihn dann im Rahmen eines Wortgottesdienstes mit Weihrauch und Weihwasser neu gesegnet.

Der Fall hatte im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht: Das Paar, das in der Kirche Sex hatte und diesen auch noch dokumentierte, musste sich deswegen vor der Justiz verantworten.

Strafbefehl akzeptiert

Die beteiligte Frau hat den entsprechenden Strafbefehl gegen sie inzwischen akzeptiert. Der für Anfang Februar 2024 geplante Prozess findet darum nicht statt, wie das Amtsgericht Rosenheim mitteilte. Wie hoch die Strafe war, wurde nicht mitgeteilt, weil Strafbefehlsverfahren grundsätzlich nicht-öffentlich sind.