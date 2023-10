Schäden nach Erdbeben der Stärke 4,9 in der Slowakei

Den Osten der Slowakei hat am Montagabend ein Erdbeben erschüttert, wie das Innenministerium in Bratislava und lokale Behörden am Dienstag bestätigt haben. Menschen wurden nach offiziellen Angaben nicht verletzt. Lokal wurden aber Ausfälle an technischer Infrastruktur und Risse an Gebäudewänden gemeldet. Im Dorf Dapalovce wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur TASR 15 Einfamilienhäuser und in der Stadt Presov ein Mehrfamilienhaus evakuiert, um die Statik der Gebäude zu überprüfen.

➤ Beben-Serie in Neapel: Experten besorgt über Erdstöße nahe Vesuv