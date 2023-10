Beben-Serie in Neapel: Experten besorgt über Erdstöße nahe Vesuv

Bisher haben die Forscher das Auf und Ab der „Campi Flegrei“ auf unterirdische Magmabewegungen zurückgeführt. Steigt Magma aus den tieferen Schichten des Erdinneren unter Pozzuoli, 15 Kilometer von Neapel entfernt, auf, beginnt sich das ganze Gebiet zu heben. Sobald das Magma wieder sinkt, geht die Ausbeulung an der Erdoberfläche zurück - und auch die Phlegräischen Felder sinken wieder.

Zivilschutzpläne werden ausgearbeitet

1983 war die Aufregung in Pozzuoli groß, als sich die Erde dort wieder einmal um mehr als einen Meter hob. Der neue Zustand hielt mehrere Monate an. Er war von Erdbeben begleitet, die zu erheblichen Schäden im Mauerwerk der alten Wohnhäuser im Hafenviertel führten. Mehr als 30.000 Menschen mussten damals für mehrere Wochen ihre Wohnungen verlassen, bis sich die Erde wieder beruhigt hatte. „Heute ist der Bodenspiegel so hoch wie nie zuvor in den letzten Jahrhunderten. Das bedeutet, dass der Innendruck so stark ist wie seit dem letzten Vulkan-Ausbruch des Jahres 1538 nicht mehr“, warnt Di Natale.

Könnte die neuerliche Hebung bis an einen Punkt führen, an dem die Gesteinsschichten den blähenden Kräften nicht mehr standhalten? Die Experten schließen das nicht aus. So arbeitet der italienische Zivilschutz an einem großangelegten Evakuierungsplan für die dicht besiedelte Region. Dieser sieht im extremsten Fall die Evakuierung in 72 Stunden von 1,3 Millionen Menschen im gesamten Raum um Neapel vor, der größten Metropole Süditaliens. Die Evakuierung würde vom Heer und dem Zivilschutz koordiniert werden. In drei Tage sollte eine ganze Region per Bahn, Bus und Autos die Gegend verlassen.

