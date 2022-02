Wiener Becken bebte in einem Monat schon 320-mal

Aber auch im Wiener Becken richteten Beben bereits enorme Schäden an. Am 16. April jährt sich eines der schlimmsten Bebenereignisse Österreichs zum 50. Mal. Das Epizentrum lag zwischen Seebenstein und Pitten im Bezirk Neunkirchen, die Erdstöße waren aber fünf Sekunden lang auch in Wien so stark spürbar, dass die Menschen in Panik auf die Straße liefen. Häuser und Rauchfänge stürzten ein, im Wiener Neustädter Dom stürzten während des Gottesdienstes Mauerteile herab. Fast 1.000 Feuerwehreinsätze wurden registriert.