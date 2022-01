Erdbeben: Die Gefahr unter unseren Füßen

1...2...3 – nicht länger als einige Sekunden dauert in Österreich ein Erdbeben für gewöhnlich. Rechnet man die sechs Beben, die hierzulande seit Samstag stattfanden (siehe Karte) zusammen, kommt man auf maximal 18 Sekunden, in denen die Erde spürbar in Bewegung war. Für das, was sich dabei unter unseren Füßen unsichtbar abspielt, eine kurze Zeit.