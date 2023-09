„Scent of Eternity": Wo man bald eine Mumie riechen kann

Konkret wurde die Mumifizierung der Adeligen Senetnay untersucht. Sie dürfte im 15. vorchristlichen Jahrhundert gelebt haben und eine offenbar hochgeschätzte Amme des späteren Pharaos Amenophis II. gewesen sein. Vor über 100 Jahren fand der Ägyptologe Howard Carter die Gesichtsurnen der wichtigen Frau.

Viele importierte Stoffe

Der Balsam besteht laut der Studie aus einer Mischung von Bienenwachs, Pflanzenölen, Fetten, einer Balsamsubstanz und verschiedenen Harzen.

Die Vielzahl der importierten Inhaltsstoffe zeige die Wichtigkeit Senetnays, so Nicole Boivin, Wissenschafterin der Studie. Denn nicht alle verwendeten Stoffe waren im alten Ägypten verfügbar: Gewisse Harze wurden damals beispielsweise aus Südostasien importiert. Für die Nachbildung des Dufts arbeiteten die Forscher mit der französischen Parfümeurin Carole Calvez zusammen.

Wer wissen will, wie eine Mumie aus dem alten Ägypten riecht, kann das historische Aroma bald selbst als Besucher im Moesgaard-Museum in Dänemark erleben. Dort wird der Mumien-Duft in einer ab Herbst diesen Jahres startenden Ausstellung präsentiert. „Scent of Eternity“ („Geruch der Ewigkeit“) wird der Duft von den Wissenschaftern und vom Museum genannt.