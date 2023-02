Satellitenbilder zeigen Zerstörung durch Erdbeben in der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird in die Erdbebengebiete im Südosten des Landes reisen. Er werde sich am Mittwoch in den Provinzen Hatay und Kahramanmaras ein Bild der Lage machen, teilte das Präsidialamt mit.

Noch immer werden zahlreiche Menschen in den Trümmern vermutet. Rettungskräfte haben in der Südosttürkei eine Frau 52 Stunden nach dem Beben lebend unter den Trümmern geborgen. Insgesamt seien rund 60.000 Helfer vor Ort. Oktay sagte, dass in der Nacht zu Mittwoch internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht würden, teils auf dem Luftweg. Die Wetterbedingungen ließen solche Flüge zu, was die Arbeit erleichtere.

Nach Schätzungen des Pacific Disaster Centers, einer US-Organisation für Katastrophenhilfe, sind insgesamt rund 23 Millionen Menschen betroffen. Im Erdbebengebiet suchen Retter weiter unter großem Zeitdruck nach Überlebenden unter den Trümmern eingestürzter Häuser.

Bilder von Oben

Während die Rettungsaktionen noch auf Hochtouren laufen, wird vor allem in der Türkei die Kritik von Geologen laut, dass die meisten Gebäude nicht erdbebensicher errichtet worden seien. In den sozialen Medien verbreiteten sich rasch Videos, auf denen ganze Häuser wie Kartenhäuser zusammenfallen.