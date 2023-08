Russische Hacker nehmen Microsoft Teams ins Visier

Die Hackergruppe ist in der Branche als Midnight Blizzard oder APT29 bekannt. Sie hat nach Angaben von Microsoft ihren Sitz in Russland und wird von den Regierungen Gro├čbritanniens und der USA mit russischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht.

"Die Organisationen, auf die diese Aktivit├Ąt abzielt, deuten wahrscheinlich auf spezifische Spionageziele von Midnight Blizzard hin, die auf Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), IT-Dienstleistungen, Technologie, diskrete Fertigung und den Mediensektor abzielen", erkl├Ąrte Microsoft. Midnight Blizzard sei daf├╝r bekannt, seit 2018 solche Organisationen anzugreifen - vor allem in den USA und Europa. MFAs sind eine weithin empfohlene Sicherheitsma├čnahme, um Hackerangriffe oder den Diebstahl von Anmeldedaten zu verhindern.