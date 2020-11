Royaler Hund Lupo tollt mit den Corgis im Hundehimmel

Im Hundehimmel wird Lupo allerdings in bester Gesellschaft sein, etwa mit den legendären „Royal Corgis“ herumtollen: Über die kurzbeinigen Hunde der Queen wurden Filme gedreht, selbst bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London marschierte nicht nur James Bond-Darsteller Daniel Craig als „Bodyguard“ der Königin – auch Corgi Willow hatte seinen großen Auftritt.

Wie gefährlich die süß anmutenden Hunde sein können, musste 1954 der königliche Uhrmacher am eigenen Leib erfahren: Susan, die Allmutter des königlichen Hundestammbaums, biss ihn, wenig später ging ein Corgi der Königinmutter auf einen Polizisten los.