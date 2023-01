Riesiger Betrug um Hühnerflügel an US-Schule: 1,5 Mio. Dollar Schaden

Eine Beamtin eines Schulbezirks in Chicago, Illinois, wurde verhaftet, weil sie während der Covid-19-Pandemie Lebensmittel im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar - hauptsächlich Hühnerflügel - aus dem Bezirk gestohlen hatte. Eine Überprüfung von Dokumenten hat laut Medien ergeben, dass in mehr als 11.000 Fällen Hühnerflügel bestellt und in einem Bezirkstransporter abgeholt wurden.

Doch zu dieser Zeit waren die Kinder gar nicht in der Schule, sondern zu Hause beim distance learning. Bezirksgelder wurden verwendet, um das Essen zu kaufen, aber es wurde gar nicht benötigt.