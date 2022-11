Rauch in Kabine: Notlandung beim Air Malta-Flug nach Wien

Eine Maschine der Airline Air Malta, die am Donnerstag um 7.15 Uhr vom Malta International Airport in Richtung Wien gestartet war, musste aufgrund von Rauch in der Kabine umkehren und notlanden. Der Flug KM514 landete um 8.07 Uhr, nachdem er gemäß den Sicherheitsmaßnahmen während des Fluges Treibstoff abgelassen hatte.

Von den maltesischen Medien zitierte Quellen gaben an, dass es keinen Druckverlust gegeben habe und die Sicherheit des Flugzeugs zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Der Internationale Flughafen Malta (MIA) teilte in einer Mitteilung mit, dass alle Passagiere kurz nach der Landung ausgestiegen seien und der Betrieb des Flughafens durch den Vorfall nicht beeinträchtigt wurde. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Ursache sei Gange.

Laut einem Bericht des Online-Portals "Austrian Wings" flog die Maschine im Codeshare mit den Austrian Airlines. Demnach wurden die betroffenen Passagiere in Hotels untergebracht und umgebucht.