Notlandung in Wien-Schwechat wegen aggressiver Passagierin

Aufgrund der Panik an Bord musste die Maschine nach fast zweieinhalb Stunden Flugzeit gegen 11.40 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat landen. Nach Angaben der Zeugen dürfte die Frau beim Aussteigen einen anderen Passagier geohrfeigt haben. "Die Mitarbeiter von Jet2 haben die ganze Situation hervorragend gemeistert. Niemand konnte die außer Kontrolle geratenen Frau bändigen, als sie dem Passagier eine Ohrfeige gab", zitiert die Zeitung einen Mann. Schon am Flughafen in Manchester soll sich die Frau aggressiv verhalten haben.

Jet2: Null Toleranz

In einer Stellungnahme bestätigte die Fluggesellschaft den Vorfall: "Der Flug LS895 von Manchester nach Antalya musste heute früh nach Wien umgeleitet werden, damit ein störender Passagier ausgeladen werden konnte. Als familienfreundliche Fluggesellschaft haben wir eine Null-Toleranz-Politik gegenüber störendem Verhalten."

Um 13 Uhr ging es dann weiter nach Antalya, wo die Maschine zwei Stunden später ohne Probleme ankam.