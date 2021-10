Raubkunst aus der Kolonialzeit geht zurück nach Afrika

Protest ließ nicht lange auf sich warten. In Belgien warnte der Konservator Julien Volper vor dem Schaden für die nationalen Sammlungen. Das königliche Museum für Zentralafrika beherbergt eine der größten Sammlungen afrikanischer Kunst. Und Bernard Dulon, Präsident des französischen Kunsthändlerverbandes, behauptet, dass Präsident Macron die Rückgabe an afrikanische Staatschefs nur deshalb anbietet, „weil er die Märkte nicht an China verlieren will“. Ein anderer Kunsthändler namens Réginald Groux sagt, dass „ohne die Sammler 99 Prozent der Objekte in Vergessenheit geraten, den Termiten zum Opfer gefallen oder auf dem Scheiterhaufen religiöser Fanatiker gelandet wären“.

Emmanuel Macron will die Rückgabe von vorerst 26 Objekten wie die Büste von König Oba in zwei Wochen bei einem Empfang des Präsidenten von Benin, Patrice Talon, feiern.