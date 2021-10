Kurios: Otter-Kolonien machen Singapurs Innenstadt unsicher

Otter haben es auf Koi abgesehen

Knapp sechs Millionen Menschen wohnen derzeit in Singapur. Der Großteil von ihnen lebt in Hochhäusern. Die wenigen Grünflächen zwischen den gigantischen Komplexen werden deshalb umso mehr gepflegt. Das Prunkstück vieler Gärten ist oft ein Teich, in dem sich die beliebten Koi-Karpfen tummeln. Fische dieser Gattung kosten ein Vermögen. Der Preis für Spitzenzüchtungen liegt zwischen 260.000 und 1,5 Millionen Euro! Umso verärgerter reagieren die Besitzer der Fische nun auf die Otter, die in Scharen ganze Pools überfallen.