"Ratzinger fehlte es an politischem Gespür": Pressestimmen zu Benedikts Tod

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekannt gab. Benedikt war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche.

Ab Montag soll der verstorbene frühere Papst im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit Gläubige Abschied von ihm nehmen können. Die Trauerfeier ist am kommenden Donnerstag geplant. Papst Franziskus wird die Trauerzeremonie im Petersdom leiten. Geplant sei eine "schlichte Zeremonie" in Benedikts Stil, sagte Bruni. Erwartet werden Staatschefs und Geistliche aus der ganzen Welt. Die Beisetzung des früheren Papstes soll in der Krypta unter dem Petersdom erfolgen.