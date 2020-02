Rassistische Journalistin flog für falschen Preis nach Prag

Josh Pieters stellte eine Website mit ausschließlich erfundenen Inhalten online. Seinen Vater Leslie Peters ernannte er kurzerhand zum Obmann des vermeintlichen Vereins im Geiste der freien Rede. Die Idee: Katie Hopkins sollte bei ihrer Eitelkeit gepackt werden. So lud Pieters die Publizistin zur Verleihung der „Kampf zur Vereinigung der Nation“-Trophäe („Campaign to Unify the Nation Trophy“) in die tschechische Hauptstadt Prag ein. In seinem Youtube-Video erklärt er, die Wahl fiel auf Prag, weil die Stadt vergleichsweise günstig sei.