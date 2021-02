Rapper schimpfte Juan Carlos einen Dieb: Neun Monate Haft

Die linke Regierung in Madrid will das alte Gesetz, das Monarchiebeleidigung mit Haftstrafen ahndet, endlich ändern. Doch für den Rapper Pablo Hasél kommt das vermutlich zu spät. Er hatte Juan Carlos, den abgedankten spanischen König im Exil in Abu Dhabi, unter anderem einen „Dieb“ genannt.

Gegen den König wird wegen Korruption und Steuerhinterziehung ermittelt. Er soll von den Saudis eine Provision von über 65 Millionen Euro erhalten und das Geld offenbar für seine damalige deutsche Freundin Corrina Sayn-Wittgenstein in die Schweiz transferiert haben.

Der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Pablo Rivadulla Duró heißt, ist für seine Gewaltfantasien gefürchtet. Seine Texte seien erbärmlich, kommentierte die Zeitung La Vanguardia. So forderte er Genickschüsse für Richter und schlug vor, einen Eispickel in den Kopf eines anderen zu rammen. Da müsse die Meinungsfreiheit auch Grenzen haben. Doch das Problem sei die verhängte Haftstrafe.